«Бесконечное безобразие»: Гаджиев высказался о «Локомотиве»

Российский футбольный специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением об увольнении Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из столичного «Локомотива».

«Бесконечное безобразие. Когда ты знаешь, что такое команда и игра, тогда критерий подбора тренеров соответствует реальности. А когда не понимаешь, то приглашаешь кого ни попадя», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

«Локомотив» потерпел пять поражений подряд в чемпионате России и занимает лишь 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре Премьер-лиги «железнодорожники» на выезде встретятся со столичным «Торпедо». Дерби пройдет в субботу, 15 октября.