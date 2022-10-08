Нобоа открыл счёт в матче с «Локомотивом»

Играющие ниже своих возможностей «Сочи» и «Локомотив» встретились в матче 12-го тура Премьер-лиги. Первого гола пришлось ждать дольше, чем в прошлых субботних встречах. На 33-й минуте Сергей Терехов снабдил мячом Кристиана Нобоа, а тот в штрафной сыграл грудью и тут же направил игровой снаряд в левый верхний угол. Счёт открыт, 1:0.

«Сочи» на эту минуту набирает 20 очков и выходит на чистое шестое место, а вот его соперник с 9 баллами остается в зоне стыковых матчей и приближается к пятому поражению подряд и, возможно, тренерской отставке.

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