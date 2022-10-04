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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев объяснил, почему «Динамо» неудачно выступает в этом сезоне

04 Октября 2022 • 15:53 Комментировать
Сочи
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Локомотив Москва
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08.10 19:00

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о результатах «бело-голубых» в текущем сезоне.

«Терять основных игроков в преддверии и начале чемпионата — это огромная проблема. Это недоработка спортивной команды «Динамо», — цитирует слова Кобелева Sport 24.

Тренер считает, что Николу Моро, Себастиана Шиманьски и Фабиана Бальбуэну нужно было продавать раньше, конец прошлого сезона «Динамо» провалило из-за непонятной ситуации с легионерами.

После 11-ти туров «бело-голубые» занимают 8-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Никола Моро Фабиан Бальбуэна Себастиан Шиманьски
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