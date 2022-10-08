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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран заявил, что готов решить проблемы «Локомотива»

08 Октября 2022 • 21:57 Комментировать
Сочи
4:0
Локомотив Москва
окончен

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива».

«Если «Локомотив» позовет главным тренером — пойду. Знаю, как решать задачи и ситуации, в которую попал «Локомотив» — выход из зоны переходных матчей», — заявил Юран «Чемпионату». Специалист добавил, что все были удивлены падению «железнодорожников» в эту зону.

Ранее стало известно, что Йозеф Циннбауэр уволен с поста главного тренера «Локомотива», а Томас Цорн покинул должность спортивного директора московского клуба.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что одним из основных кандидатов на пост наставника «железнодорожников» является Игорь Черевченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Юран
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