Юран заявил, что готов решить проблемы «Локомотива»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива».

«Если «Локомотив» позовет главным тренером — пойду. Знаю, как решать задачи и ситуации, в которую попал «Локомотив» — выход из зоны переходных матчей», — заявил Юран «Чемпионату». Специалист добавил, что все были удивлены падению «железнодорожников» в эту зону.

Ранее стало известно, что Йозеф Циннбауэр уволен с поста главного тренера «Локомотива», а Томас Цорн покинул должность спортивного директора московского клуба.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что одним из основных кандидатов на пост наставника «железнодорожников» является Игорь Черевченко.