Дуймович: «Не верю, что «Локомотив» вылетит, есть куда более худшие команды»

Экс-футболист московского «Локомотива» Томислав Дуймович поделился мнением о результатах «железнодорожников» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Не верю, что «Локо» вылетит. Хотя никто не верил, что подобное может случиться с «Динамо». К счастью, есть в РПЛ куда более худшие команды, которые покинут лигу», - приводит слова Томислава «Матч ТВ».

После 12 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» с девятью баллами занимает место в зоне переходных матчей. В последнем поединке подопечные Йозефа Циннбауэра разгромно проиграли на выезде «Сочи» со счетом 0:4.