Зимой «Сочи» снова попробует подписать Степанова

Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов в зимнее трансферное окно может перейти в «Сочи», сообщает Metaratings.

Напомним, что минувшим летом «Арсенал» отказался отпускать своего футболиста в другую команду.

По информации источника, зимой сочинский клуб предпримет новую попытку подписать Степанова, чей контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист провёл за свою нынешнюю команду два матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Рубин» и «Ротор».