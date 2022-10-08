Пименов: «Локомотив» рассыпался, а не боролся»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча. Столь безвольную игру своего бывшего клуба прокомментировал экс-нападающий Сергей Пименов. Он считает поражение заслуженным, так как не увидел на поле желания бороться от игроков «Локомотива».

- Нужно бороться за мячи, а они только рассыпались. «Локомотив» — безвольная команда, - заявил Пименов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против «Торпедо».