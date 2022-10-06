​Красную карточку Ненахова аннулировали

На прошлых выходных «Локомотив» проиграл дома «Уралу» со счётом 2:4. В начале игры красную карточку получил защитник московской команды Максим Ненахов. Сергей Иванов, работавший в поле, сначала показал игроку жёлтую карточку. Затем, после вмешательства Анатолия Жабченко (ВАР), наказание было ужесточено до удаления.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза аннулировал красную карточку Максима Ненахова. То есть решение арбитра об удалении защитника «Локомотива» признано ошибочным.

Таким образом, Максим Ненахов сможет сыграть за «Локомотив» в ближайшем матче против «Сочи».