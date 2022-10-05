Мостовой — об интересе «Валенсии» к Баринову: «Я уже смеюсь над этим»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой признался, что ему сложно поверить в то, что «Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотиву» Дмитрию Баринову.

Ранее сам футболист подтверждал, что в его услугах заинтересован испанский клуб.

«Я уже смеюсь над этим. У нас столько интересов было, только потом почему-то никто никуда не уехал. Я не говорю про конкретно эту ситуацию», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний Баринов провёл в составе москвичей 12 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Действующий контракт полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 11 миллионов евро.