Николич не планирует возвращаться в Россию

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, рассказал о дальнейших планах своего клиента.

Йоксимович сообщил, что на данный момент у сербского специалиста нет желания возвращаться в Россию.

«У Марка всё хорошо. Конечно, он следит за РПЛ. Есть ли у него интерес вернуться в «Локомотив» или, например, возглавить московское «Динамо»? На данный момент у него нет планов возвращаться в ближайшее время», — цитирует Йоксимовича Metaratings.

Напомним, что Николич покинул «железнодорожников» в октябре прошлого года. Под руководством сербского тренера «Локомотив» выиграл Кубок России, а также смог завоевать бронзовые медали чемпионата страны. После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-зелёные» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе всего девять набранных очков.