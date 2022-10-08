Канчельскис: «Работающим в «Локомотиве» людям должно быть стыдно»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча.

Безвольную игру клуба, а вместе с ней и последовавшие отставки, прокомментировал бывший футболист российской сборной и «Манчестер Юнайтед» - Андрей Канчельскис.

- Когда в клуб приходят жулики и дилетанты, то такое и происходит. Мы можем только сожалеть. Конечно, жаль такой клуб, как «Локо», который и чемпионат России выигрывал, и Кубок России. Сейчас результаты такие, что людям, работающим в клубе, должно быть стыдно, - заявил Канчельскис в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против «Торпедо».