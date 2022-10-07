Лахтер: «Алиев — это вообще животное»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер резко высказался в отношении бывшего полузащитника московского «Локомотива» Александра Алиева.

Напомним, что ранее Лахтер работал с другом Алиева, экс-нападающим киевского «Динамо» Артёмом Милевским.

«Его закадычный кент — конченая мразь! Нелюдь! Маргинал! Алиев — это вообще животное. О чём я ему говорил в глаза. Как можно бить беременную жену?! Трусливая гнида…Типа телефонного жулика. Издалека хорохорится, а как один на один — меняет памперсы», — приводит слова Лахтера «Спорт-Экспресс».

Алиев выступал за «Локомотив» в сезоне 2009/2010. Всего в составе «железнодорожников» полузащитник провёл 27 матчей, забив в них 15 голов и отдав пять результативных передач.