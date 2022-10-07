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Прогноз на матч «Сочи» - «Локомотив» от Бубнова

07 Октября 2022 • 11:35 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
1 1.73 X 4.15 2 4.30
08.10 19:00

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде встретится с «Сочи». Экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от этого противостояния.

«2:1. На своем поле южане будут иметь преимущество и победят. А вот у «железнодорожников» все идет к тому, что скоро клубу будут нужны радикальные перемены», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 8 октября. Начало встречи запланировано в 19:00 мск.

После 11 туров Премьер-лиги хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются в зоне переходных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Бубнов Сочи
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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