Прогноз на матч «Сочи» - «Локомотив» от Бубнова

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде встретится с «Сочи». Экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от этого противостояния.

«2:1. На своем поле южане будут иметь преимущество и победят. А вот у «железнодорожников» все идет к тому, что скоро клубу будут нужны радикальные перемены», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 8 октября. Начало встречи запланировано в 19:00 мск.

После 11 туров Премьер-лиги хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются в зоне переходных матчей.