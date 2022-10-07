Генич – о ситуации «Локомотива»: «Их все равно всех уволят!»

«Локомотив» после одиннадцати сыгранных туров чемпионата России располагается в зоне стыковых игр.

«Это боль», - так описал ситуацию «Локомотива» известный комментатор Константин Генич. Он предположил, что «РЖД» нет дела до нынешней команды, хотя не понимает, как можно пренебрегать историей клуба и фанатами.

«Я знаю, что будет дальше. Их все равно всех уволят! Не могу понять, почему продолжается вера в этот проект», - слова Генича на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Локомотив» готовится к гостевому матчу чемпионата России против «Сочи». Команды сыграют в субботу, 8 октября.