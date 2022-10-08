Булыкин: «Место «Локомотива» - это позор»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча. Столь безвольную игру своего бывшего клуба, а вместе с ней и последовавшие отставки, прокомментировал экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

- В принципе, после сегодняшней игры это напрашивалось, все-таки невозможно долго ждать, прикрывать то, что немецкая система не сработала. Потому что то место, где они сейчас находятся, позор, - цитирует слова Булыкина новостное агентство ТАСС.

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против «Торпедо».