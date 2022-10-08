Баринов: «Я хочу извиниться перед болельщиками»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча. Столь безвольную игру своего бывшего клуба прокомментировал капитан команды Дмитрий Баринов. Он извинился перед болельщиками команды.

- Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя — как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались, - цитирует слова Баринова телеграм-канал «Ложе прессы».

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против «Торпедо».