Мещеряков - о новом тренере «Локомотива»: «Сёмин - великий человек, но есть и другие»

Экс-председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался насчет возможного возвращения Юрия Семина на пост главного тренера «железнодорожников».

«При всем при том, что Юрий Павлович великий человек, много сделавший для «Локомотива», считаю, что есть и другие тренеры в России. Почему только на Сёмине внимание?» - приводит слова Мещерякова издание «Спорт-экспресс».

После поражения от «Сочи» (0:4) с поста главного тренера «железнодорожников» был уволен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.

«Железнодорожники» с девятью баллами располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.