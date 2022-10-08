Циннбауэр: «Понимаю, нужны результаты»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча.

Безвольную игру клуба прокомментировал Йозеф Циннбауэр - теперь уже бывший немецкий наставник «Локомотива», который был уволен после прошедшей игры.

- Нам сегодня не повезло. Команда идет вперед и не может воплотить свои моменты в голы. Понимаю болельщиков, нужны результаты, - заявил Циннбауэр в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против московского «Торпедо».