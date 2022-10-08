«Сочи» удвоил счёт в матче с «Локомотивом» после ошибки Худякова

«Сочи» приблизился к победе в матче 12-го тура Премьер-лиги против «Локомотива». После грубой ошибки вратаря гостей Даниила Худякова мяч попал к соперникам, которые быстро разыграли его, и Жоаозиньо с центра штрафной расстрелял цель. Счёт стал 2:0. «Сочи» закрепился на шестом месте в онлайн-таблице чемпионата. Его соперник остается в зоне стыковых матчей и близок к пятому поражению подряд.

Напомним, что в первом тайме красивым ударом открыл счет Кристиан Нобоа. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.