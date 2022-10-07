Тихонов: «Локомотив» бросает то в жар, то в холод»

В двенадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» сразится с «Сочи», и бывший лучший футболист России в 1996 году Андрей Тихонов не ждет от «железнодорожников» вдохновленного выступления. «Локомотив» проигрывает уже четыре матча кряду, столь неудачной серии в истории выступлений клуба в российском чемпионате еще не было.

- У «Локо» нет сейчас своей поставленной игры, которой клуб славился раньше. Команду бросает то в жар, то в холод. «Сочи» тоже не блещет результатами в последнее время. В данный момент это приблизительно равные соперники, но все-таки к победе ближе сочинцы, потому что играют дома, - цитирует слова Тихонова Metaratings.ru.