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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Локомотив» бросает то в жар, то в холод»

07 Октября 2022 • 21:57 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
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Через 20 ч. 48 мин.

В двенадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» сразится с «Сочи», и бывший лучший футболист России в 1996 году Андрей Тихонов не ждет от «железнодорожников» вдохновленного выступления. «Локомотив» проигрывает уже четыре матча кряду, столь неудачной серии в истории выступлений клуба в российском чемпионате еще не было.

- У «Локо» нет сейчас своей поставленной игры, которой клуб славился раньше. Команду бросает то в жар, то в холод. «Сочи» тоже не блещет результатами в последнее время. В данный момент это приблизительно равные соперники, но все-таки к победе ближе сочинцы, потому что играют дома, - цитирует слова Тихонова Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Тихонов Сочи
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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