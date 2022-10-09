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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Российский тренер может возглавить «Локомотив» - это не Сёмин

09 Октября 2022 • 12:02 Комментировать
Сочи
4:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев является одним из претендентов на пост рулевого московского «Локомотива». Об этом сообщается на страницах портала Metaratings.ru.

Источник отмечает, что гендиректор «железнодорожников» Владимир Леонченко провел переговоры со специалистом по поводу возможного сотрудничества.

В субботу, 8 октября, с поста главного тренера «Локомотива» был уволен немец Йозеф Циннбауэр. Под его руководством команда потерпела пять подряд поражений в Премьер-лиге. Последней каплей для владельцев клуба стал вчерашний разгром от «Сочи» со счетом 0:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Талалаев
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