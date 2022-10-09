Мостовой: «Локомотив» убрал корень всех проблем»

Экс-игрок сборной России и испанской «Сельты», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на увольнение Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из московского «Локомотива». Это решение было принято после разгромного поражения от «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России.

«Убрали корень всех проблем. Рано или поздно это произошло бы. Другое дело, что поздновато. «Локомотив» находится в ужасном состоянии», - приводятся слова Мостового на страницах «Чемпионата».

По итогам 12 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали девять баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице.