Нигматуллин: «Локомотив» берёт ноунеймов и назначает главными тренерами»

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин подверг критике руководство «железнодорожников» за выбор тренеров.

«Локо» в последнее время берет ноунеймов и назначает главными тренерами. Назначают тренера, которого даже не получилось запомнить. Сейчас нужно взвешенное решение», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Во вчерашнем матче 12-го тура Премьер-лиги «Локомотив» потерпел поражение от «Сочи» со счетом 0:4. После этого матча было отправлены в отставку главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

По итогам 12 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.