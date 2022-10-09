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Агент ответил на вопрос о возможном назначении Евсеева в «Локомотив»

09 Октября 2022 • 10:48 Комментировать
Сочи
4:0
Локомотив Москва
окончен

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы наставника ярославского «Шинника» Вадима Евсеева, высказался о возможном трудоустройстве своего клиента в московский «Локомотив».

«Со мной никто не связывался по поводу Евсеева. В данный момент Евсеев полностью сконцентрирован на работе в «Шиннике». Пока не собирается оттуда уходить», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что после вчерашнего поражения от «Сочи» (0:4) с поста главного тренера «железнодорожников» был уволен немец Йозеф Циннбауэр. После 12 туров «Локомотив» набрал всего девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Евсеев Александр Маньяков
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