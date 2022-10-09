Агент ответил на вопрос о возможном назначении Евсеева в «Локомотив»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы наставника ярославского «Шинника» Вадима Евсеева, высказался о возможном трудоустройстве своего клиента в московский «Локомотив».

«Со мной никто не связывался по поводу Евсеева. В данный момент Евсеев полностью сконцентрирован на работе в «Шиннике». Пока не собирается оттуда уходить», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что после вчерашнего поражения от «Сочи» (0:4) с поста главного тренера «железнодорожников» был уволен немец Йозеф Циннбауэр. После 12 туров «Локомотив» набрал всего девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.