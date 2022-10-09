Нобоа прокомментировал разгром «Локомотива»

Один из лидеров «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о вчерашней победе над столичным «Локомотивом». Матч 12-го тура Премьер-лиги завершился со счетом 4:0 в пользу южан.

«Тяжелый матч. Но мы верили в победу. У нас было несколько не лучших результатов подряд. И сегодня очень хотели показать, что мы играем хорошо. Именно так и было», - поведал эквадорский полузащитник в эфире «Матч Премьер».

Благодаря победе «Сочи» набрал 20 баллов и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре Премьер-лиги подопечные Точилина встретятся с самарскими «Крыльями Советов».