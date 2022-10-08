Как стало известно изданию «Евро-футбол.ру», одним из главных претендентов на место нового наставника московского «Локомотива» является бывший тренер клуба Игорь Черевченко. Он уже возглавлял его в сезоне 2015/2016, кроме того, Черевченко является одним из самых известных игроков в истории клуба.

Напомним, что сегодня «Локомотив» потерпел очередную, уже пятую подряд катастрофу в чемпионате, пропустив четыре безответных мяча. Это стало последней каплей в чашу терпения владельцев «Локомотива», которые уволили после этого теперь уже бывшего наставника - немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.