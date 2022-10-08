Билялетдинов: «Постоянные шараханья «Локомотива»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча.

Столь безвольную игру клуба, а вместе с ней и последовавшие отставки, прокомментировал известный специалист Ринат Билялетдинов. Он обеспокоен тем, что команду очень сильно лихорадит.

- Постоянные шараханья — то 5:0 с «Химками», то 0:4 с «Сочи» сейчас. Понятно, что травмы тоже мешают, но вряд ли только это. Если честно, я фамилию этого тренера даже не знаю. Знаю, что немец вроде. Но даже не запоминаю фамилии, потому что столько их уже было после Николича, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против «Торпедо».