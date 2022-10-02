Дюрица считает, что в руководстве «Локомотива» должны находиться россияне

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о том, кто должен управлять московским клубом.

По мнению словацкого игрока, в руководстве «Локомотива» должны находиться россияне. Напомним, что спортивным директором «красно-зелёных» является немец Томас Цорн, а руководит командой специалист из Германии Йозеф Циннбауэр.

«Не говорю, что эти немцы плохие специалисты, но руководить клубом должны те, кто рождается в России, кто понимает, как здесь нужно работать», — цитирует Дюрицу «Матч ТВ».

После 11 проведённых матчей «Локомотив» набрал девять очков, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 8 октября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.