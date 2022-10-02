Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюрица считает, что в руководстве «Локомотива» должны находиться россияне

02 Октября 2022 • 12:29 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
1 1.65 X 4.15 2 4.90
08.10 19:00

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о том, кто должен управлять московским клубом.

По мнению словацкого игрока, в руководстве «Локомотива» должны находиться россияне. Напомним, что спортивным директором «красно-зелёных» является немец Томас Цорн, а руководит командой специалист из Германии Йозеф Циннбауэр.

«Не говорю, что эти немцы плохие специалисты, но руководить клубом должны те, кто рождается в России, кто понимает, как здесь нужно работать», — цитирует Дюрицу «Матч ТВ».

После 11 проведённых матчей «Локомотив» набрал девять очков, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице российского чемпионата. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 8 октября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Дюрица
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.10  14:00 Факел ... Торпедо Москва
02.10  16:30 Зенит ... Ростов 1.27 5.90 11.00
02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва
02.10  19:00 Пари НН ... Спартак Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
12:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов не уверен, что Карпин сможет переиграть Семака тактически
12:39 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кто победит в матче «Пари НН» - «Спартак»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал точный счёт матча «Зенит» - «Ростов»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Дюрица считает, что в руководстве «Локомотива» должны находиться россияне
12:12 · Россия. Премьер-лига
Тихий считает, что «Химки» заслуживали не проиграть ЦСКА
11:58 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль прокомментировал победу ЦСКА над «Химками»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская сравнила «Локомотив» с помойкой
11:39 · Россия. Премьер-лига
Роша не планирует получать российское гражданство
11:24 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв - о «Локомотиве»: «Хватит издеваться над командой и болельщиками»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент считает, что Щенников способен играть на позиции центрального защитника и дальше
11:18 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Зарема была близка к «Спартаку», смотрела все игры» 1
11:09 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Федун заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Живоглядов прокомментировал поражение от «Урала»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал явного претендента на вылет из РПЛ
10:50 · Россия. Премьер-лига
Зуев — о приговоре Ларину: «Это катастрофа, меня самого трясло»
Все новости
Рекомендуем