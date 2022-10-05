Нобоа — игрок сентября в «Сочи»

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа был признан лучшим футболистом команды в сентябре. Официальный сайт южан сообщил, что за эквадорца отдали голоса 59% болельщиков.

В текущем сезоне 37-летний Нобоа провел 12 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 8 голов и записал в свой актив одну результативную передачу. Действующий трудовой договор игрока с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в один миллион евро.

«Сочи» занимает 6-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 зачетных баллов после 11-ти туров.