Игнатьев: «Не знаю, как «Локомотив» дошёл до этого»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча.

Безвольную игру клуба, а вместе с ней и последовавшие отставки, прокомментировал бывший тренер российской сборной - Борис Игнатьев. Он считает новости об отставках закономерными.

- Заслуженное увольнение. Не знаю, как они дошли до этого. Всем было понятно, что те люди, которых приглашали в последнее время, не имеют практически никакого отношения к развитию этой игры. Эти люди занимаются чем‑то похожим на футбол, но не им, - заявил Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против «Торпедо».