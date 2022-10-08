«Сочи» уже громит «Локомотив» после дубля Жоаозиньо

Окончательно определена судьба матча 12-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Локомотивом». На 82-й минуте свой второй гол в этой встрече забил Жоаозиньо. На сей раз бразилец вышел на ударную позицию и из-за пределов штрафной прицельно направил мяч в правую часть ворот москвичей. Счет стал 3:0.

Сочинцы определенно набирают 20 очков и выходят на шестое место в двух баллах от призовой тройки. «Локомотив» с 9 очками остается третьим с конца, проиграв уже пять матчей подряд.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.