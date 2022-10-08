Быстров — о «Локомотиве»: «Это беспредел — с таким бюджетом, с такими покупками такое творить»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о работе руководства «Локомотива».

«Думаю, все болельщики согласны, что это беспредел — с таким бюджетом, с такими покупками такое творить», — заявил Быстров «Матч ТВ».

Эксперт считает, что если боссы не могут управлять клубом и организовать игру, то им необходимо покинуть «Локомотив».

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 9 набранных очков после 11 матчей. В предстоящем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Сочи», встреча пройдет сегодня, 8 октября, в 19:00 по московскому времени.