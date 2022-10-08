Смородская: «Леонченко и Плутника - туда же, вон!»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча.

Столь безвольную игру клуба, а вместе с ней и последовавшие отставки, прокомментировала Ольга Смородская - бывший президент «Локомотива». Она заявила, что заждалась сегодняшних новостей:

- Сколько я про это говорю? Больше полугода. А Владимира Леонченко? Оставили? Надо еще Леонченко и Плутника туда же. Нужно нового гендиректора, обязательно, - заявила Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против «Торпедо».