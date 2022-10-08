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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Леонченко и Плутника - туда же, вон!»

08 Октября 2022 • 23:43 Комментировать
Сочи
4:0
Локомотив Москва
окончен

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» потерпел пятое поражение кряду. На сей раз клуб уступил «Сочи», пропустив четыре безответных мяча.

Столь безвольную игру клуба, а вместе с ней и последовавшие отставки, прокомментировала Ольга Смородская - бывший президент «Локомотива». Она заявила, что заждалась сегодняшних новостей:

- Сколько я про это говорю? Больше полугода. А Владимира Леонченко? Оставили? Надо еще Леонченко и Плутника туда же. Нужно нового гендиректора, обязательно, - заявила Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре, «Локомотив» сыграет в гостях против «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Владимир Леонченко Александр Плутник
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