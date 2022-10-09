Известный российский агент, представляющий интересы Бориса Ротенберга, Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» посоветовал руководству «Локомотива» назначить его клиента на пост спортивного директора.

«Надеюсь, РЖД пригласит более качественных людей, например, Бориса Ротенберга. Я просто считаю, что это достойная кандидатура, тем более, он из структуры клуба, он знает клуб, ребят, знает, как наладить дела и как мотивировать футболистов. Ротенберг – грамотный человек. Он не грабитель, как Цорн, а у него как минимум есть репутация, которой он будет дорожить», — сказал Селюк.

Вчера, 8 октября, после очередного поражения «Локомотива» в чемпионате России от «Сочи» (0:4) в рамках 12-го тура РПЛ руководство клуба отправило в отставку спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

После 12 туров «железнодорожники» с девятью очками занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиге.