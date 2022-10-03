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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Николича: «Марко точно вернётся в Россию»

03 Октября 2022 • 13:54 Комментировать
Сочи
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Локомотив Москва
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08.10 19:00

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, заявил, что в будущем сербский специалист обязательно вернётся в Россию.

По словам агента, у Николича в нашей стране остались незавершённые дела, но для его возвращения необходимо, чтобы один из клубов сделал тренеру конкретное предложение.

«Марко может решить, только если будет предложение. Но Марко точно вернётся в Россию, он там ещё не сделал всего, чего хотел бы. Но когда это произойдёт, пока не знаем», — цитирует Йоксимовича «РБ Спорт».

Ранее Йоксимович сообщал, что в данный момент его клиент не рассматривает возвращение в РПЛ. 

Напомним, Николич возглавлял «Локомотив» в период 2020-2021 годов. Под руководством сербского наставника «железнодорожники» выиграли Кубок России. В настоящий момент 43-летний специалист находится без клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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