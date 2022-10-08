Булыкин: «Думаю, матч с «Сочи» — одна из ключевых игр для «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Сочи».

Эксперт назвал предстоящую встречу ключевой игрой для «Локомотива». По мнению Булыкина, от результата этого матча будет зависеть будущее тренерского штаба «красно-зелёных».

Напомним, что после 11 туров «Локомотив» набрал лишь девять очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Уже зона стыков. Думаю, это беспокоит даже тех, кто не особо следит в РЖД за футболом. Может ли команда по итогам сезона остаться в зоне стыков? Не хочется в это верить. По бюджету и подбору игроков они там быть не должны», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч «Сочи» — «Локомотив» состоится сегодня, 8 октября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.