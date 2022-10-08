Агент Керка высказался о будущем игрока

Агент Дирк ван Бюрик, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Джирано Керка, ответил на вопрос о будущем игрока.

«В данный момент результаты очень плохи. Посмотрим, что произойдет дальше», — цитирует слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Локомотив» крупно проиграл «Сочи» (0:4) в 11-м туре РПЛ.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков за 12 матчей.