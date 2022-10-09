Канчельскис - о возвращении Сёмина в «Локомотив»: «Хуже точно не будет»

Экс-футболист сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Возвращение Сёмина? Все зависит от руководства клуба. Но хуже точно не будет», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что руководство «железнодорожников» отправило в отставку немца Йозефа Циннбауэра после крупного поражения от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура Премьер-лиги.

После 12 проведенных туров московская команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице. «Локомотив» идет на серии из пяти поражений подряд в РПЛ.