Агент Талаев: Кравцову пока нужно привыкнуть к требованиям в «Сочи»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, высказался о положении игрока в клубе.

«Кирилл пришел в «Сочи» достаточно поздно, чемпионат уже шел. Пока ему нужно привыкнуть к требованиям. Думаю, все будет хорошо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний хавбек перебрался в «Сочи» из «Зенита» минувшим летом. В текущем сезоне Кравцов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

Сочинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после 11-ти туров.