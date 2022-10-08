Пятое поражение кряду, которое «Локомотив» потерпел в матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги от «Сочи», стало фатальным для руководства клуба - только что было объявлено о том, что спортивный директор клуба Томас Цорн и его наставник Йозеф Циннбауэр покидают свои посты.

Это именно то, на что уже давно надеялись несчастные болельщики «Локомотива», шокированные глубиной падения клуба в нынешнем сезоне. Сообщения о расставании с не оправдавшими ожидания специалистами появились сразу в нескольких уважаемых и авторитетных телеграм-каналах, в частности, об этом сообщает «ЭкСпорт Клипина» и «Ложа прессы».