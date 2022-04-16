Умяров покинул микст-зону хромая

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина».

По словам самого футболиста, у него травма задней поверхности бедра. Он отметил, что существует вероятность пропустить четвертьфинальный матч Кубка России против ЦСКА.

Ранее 21-летний полузащитник залечивал травму лодыжки, из-за которой был вынужден пропустить четыре матча в составе «Спартака».

Матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Спартак» состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.