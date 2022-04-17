Кутепов рассказал о восстановлении после травмы

Защитник «Спартака» Илья Кутепов, восстанавливающийся от травмы рассказал о своем состоянии.

«Продолжаю восстанавливаться под контролем нашего медштаба. Очень жду возвращения в общую группу. После тренировки – сразу на стадион, болеть за своих! Побеждать в дерби, парни», – написал Кутепов в социальной сети.

В текущем сезоне 28-летний российский защитник принял участие всего лишь в восьми матчах и результативными действиями не отметился. В сезоне-2021/22 Кутепов пропустил около 80 дней из-за различных травм и пропустил 14 туров в РПЛ.

«Спартак» после 25 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. В следующем туре команда Паоло Ваноли гостевой матч против «Ростова». Эта встреча состоится 24 апреля на «Ростов Арене», начало – в 16:30 мск.