Мостовой поддержал высказывания Кофрие о судействе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поддержал защитника красно-белых Максимилиано Кофрие, заявившего, что чемпионате России судьи слишком легко раздают карточки.

«Полностью согласен с Кофрие. Посмотрите, сколько скандальных решений было за последние четыре тура Шесть из десяти спорных решений точно бьло не в пользу судей», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт похвалил бельгийского защитника, назвав его игроком хорошего уровня для нашего чемпионата.

После 24 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Сегодня, 16 апреля, подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Рубином». Матч запланирован на 19:00 по московскому времени.