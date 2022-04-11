Каррера: «Зенит» уже чемпион, «Спартаку» надо готовиться к следующему сезону»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о перспективах красно-белых в следующем сезоне.

«Думаю, если удастся усилить 2-3 позиции, «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. В этом же — петербуржцы уже чемпионы», — приводит слова Карреры Sport24.

Специалист отметил, что оставшиеся шесть игр в текущем розыгрыше, красно-белым надо использовать для тестирования идей главного тренера Паоло Ваноли.

После 24 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на 22 очка. Свой следующий матч команда Ваноли проведёт в субботу, 16 апреля, против казанского «Рубина».