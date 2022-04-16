Гладилин назвал причину ничейного результата матча «Спартак» - «Рубин»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался по итогам матча 25-го тура, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

Гладилин в интервью Vprognoze.ru заявил, что игроки «Спартака» вышли на матч против «Рубина» без максимальной самоотдачи. Из-за этого, по мнению Гладилина «Спартак» проиграл первый тайм. А уже во втором тайме «красно-белые» включили максимальные усилия, что принесло команде ничью.

Команда Паоло Ваноли набрала 31 очко и осталась на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 26 очками занимает 12-е место в Российской премьер-лиге.