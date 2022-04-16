Соболев признан лучшим игроком матча «Спартак» - «Рубин»

По итогам матча 25-го тура РПЛ «Спартак» - «Рубин» (1:1) форвард «красно-белых» Александр Соболев признан лучшим игроком матча.

25-летний российский нападающий спас свою команду от поражения на 69-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 28 матчей во всех турнирах, он сумел восемь раз поразить ворота соперников, при этом отдал пять голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 9 млн евро.

«Спартак» после 25 туров набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем ближайшем матче «Спартак» сыграет на выезде против ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России. Матч против армейцев пройдет на «ВЭБ Арене» 20 апреля.