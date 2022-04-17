Слуцкому понравился пост «Рубина» про Соболева и дельфинов

Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому и спортивному директору Олегу Яровинскому понравилось видео с Александром Соболевым, слова которого заменили на крики дельфинов.

Пресс-служба казанской команды опубликовала кадры после матча со «Спартаком», на которых Слуцкий и Яровинский смотрят видео с Соболевым. Тренеру и спортивному директору это видео понравилось и показалось очень смешным.

Напомним, что спартаковцы на это ответили постом, в котором сделали отсылку на фразу «Мы говно» Леонида Слуцкого после Евро-2016.