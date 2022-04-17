Комитет по этике не видит причин для разбирательства перепалки между «Спартаком» и «Рубином»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о том, что думает по поводу перепалки между СММ-службами «Спартака» и «Рубина».

Созин сказал «Матч ТВ», что эта перепалка точно не дело для комитета по этике, так как тут абсолютно нечего рассматривать. Специалист отметил, что молодые ребята из СММ-служб просто тешат своё самолюбие и нервы. Андрей добавил, что плохая реклама часто привлекает к себе больше внимания, чем обычная.

Напомним, что «Рубин» после матча со «Спартаком» заменил слова Соболева в одном из интервью на крики дельфинов. «Красно-белые» в ответ выложили пост с отсылкой на известную фразу Леонида Слуцкого.