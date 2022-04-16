Мостовой: «Спартак обязан обыгрывать «Рубин»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин».

«Рубин» сейчас просто никакой, команда сыпется. Если «Спартак» не сможет их обыграть, то о чём вообще можно говорить? У казанцев сейчас сложный календарь, они могут оказаться в зоне вылета», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом, бывший футболист не стал исключать того, что красно-белые захотят приберечь силы для кубковой игры с ЦСКА, которая состоится 20 апреля.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдёт сегодня, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.