Селихов вернулся к тренировкам в общей группе

Вратарь «Спартака» Александр Селихов восстановился от травмы и начал тренироваться в общей группе, сообщает Metaratings.

Напомним, футболист пропустил два последних матча своей команды и-за травмы спины, а также внепланово покинул расположение национальной сборной России.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Селихов провёл 10 встреч, пропустив 14 мячей и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После 24 туров «Спартак» набрал 30 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-белые проведёт в субботу, 16 апреля, против «Рубина».