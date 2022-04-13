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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов вернулся к тренировкам в общей группе

13 Апреля 2022 • 14:45 Комментировать
Спартак Москва
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Рубин
1.37 4.90 8.50
16.04 19:00

Вратарь «Спартака» Александр Селихов восстановился от травмы и начал тренироваться в общей группе, сообщает Metaratings.

Напомним, футболист пропустил два последних матча своей команды и-за травмы спины, а также внепланово покинул расположение национальной сборной России.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Селихов провёл 10 встреч, пропустив 14 мячей и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.  

После 24 туров «Спартак» набрал 30 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-белые проведёт в субботу, 16 апреля, против «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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СПАРТАК МОСКВА РУБИН
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